Southwest Airlines Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dividendenrendite der Southwest Airlines-Aktie beträgt 2,53 Prozent, was 2,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,05, während der Branchendurchschnitt bei 28,92 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Stimmung rund um die Aktie von Southwest Airlines zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 Bewertungen abgegeben, davon waren 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was kurzfristig zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 37,4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 30,4 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Southwest Airlines-Aktie somit ein "Gut"-Rating.