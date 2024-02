Southwest Airlines Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten vier Wochen wurden bei Southwest Airlines keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines eine Unterbewertung. Das aktuelle KGV beträgt 19, während vergleichbare Unternehmen in der Fluggesellschaftsbranche im Durchschnitt ein KGV von 28 aufweisen. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Southwest Airlines derzeit eine Dividendenrendite von 2,53 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,84 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse von 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass die Aktie 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen erhalten hat. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet, gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,75 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 16,05 Prozent steigen könnte. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Southwest Airlines von den Analysten daher ein "Neutral"-Rating.