Southwest Airlines Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Southwest Airlines-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 30,04 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 29,21 USD liegt, was einem Abstand von -2,76 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 25,78 USD erreicht, was einer Differenz von +13,3 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund basierend auf beiden Zeiträumen "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines aktuell 34, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Southwest Airlines-Aktie beträgt 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 33,11) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Southwest Airlines im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,6 Prozent erzielt, was 167,45 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 13,3 Prozent, wobei Southwest Airlines aktuell 33,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.