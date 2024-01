Southwest Airlines Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten Wochen wurde bei Southwest Airlines eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich daraus, dass in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, vermehrt negative Themen zu finden sind. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Southwest Airlines in diesem Bereich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Fluggesellschaftsbranche hat Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,23 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, der im Durchschnitt um 10,11 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum Industriesektor, der eine mittlere Rendite von 15,1 Prozent hatte, lag Southwest Airlines um 32,33 Prozent darunter. Somit erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Southwest Airlines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Analyse zeigt 5 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Southwest Airlines liegt derzeit bei 2,53 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,9 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,37 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.