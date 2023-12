Southwest Airlines Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die technische Analyse der Southwest Airlines-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 30,2 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,76 USD weicht somit um -1,46 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 25,3 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +17,63 Prozent höher ist. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Southwest Airlines-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,31 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 3,06 Prozent, was zu einer Underperformance von -41,38 Prozent für Southwest Airlines führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Southwest Airlines 64,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Southwest Airlines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 2,31 Prozentpunkte (3,01 % gegenüber 5,32 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines bei einem Wert von 27, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 27,18) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Southwest Airlines damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.