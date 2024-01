Southwest Airlines Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Southwest Airlines hat in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur Industriebranche liegt die Rendite bei -13,04 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 18,27 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Southwest Airlines liegt bei 74,01, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,39, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Southwest Airlines mit 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,06 Prozent. Diese Dividendenpolitik erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines liegt bei 33,69, was 23 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 27. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Southwest Airlines eine unterdurchschnittliche Performance in den Bereichen Aktienkurs, Relative Strength Index, Dividendenrendite und Fundamentaldaten.