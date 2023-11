Southwest Airlines Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die fundamentale Analyse von Southwest Airlines zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 27,4 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 22,03 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Aufgrund dieser hohen Bewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Southwest Airlines mit -38,31 Prozent mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch die durchschnittliche Rendite der "Fluggesellschaften"-Branche von 2,52 Prozent wird um 40,83 Prozent unterschritten. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen für Southwest Airlines verschlechtert hat. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Southwest Airlines zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (38) als auch der 25-Tage-RSI (47,42) bestätigen dieses neutrale Rating.

Insgesamt ergibt sich daher nach dieser Analyse ein "Schlecht"-Rating für Southwest Airlines, basierend auf dem KGV, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Sentiment und Buzz, sowie dem Relative Strength Index.