Southwest Airlines Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Southwest Airlines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 7,1 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Southwest Airlines eine Underperformance von -5,47 Prozent verzeichnet hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 206,46 Prozent, wobei Southwest Airlines 204,84 Prozent darunter liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Southwest Airlines mit einer Dividende von 2,53 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Fluggesellschaften (5,04 %) niedriger. Die Differenz beträgt hier 2,52 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Southwest Airlines bei 30,15 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 34,41 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 31,11 USD, was einem Abstand von +10,61 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet somit "Gut".

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Southwest Airlines-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (32 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (30,04) führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält Southwest Airlines daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.