Southwest Airlines Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell beträgt der RSI-Wert für Southwest Airlines 40,72, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Southwest Airlines spiegeln eine uneinheitliche Stimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen besprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus für die Anlegerstimmung eine neutrale Einstufung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Southwest Airlines insgesamt positiv, mit 5 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Negativ-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 44,14 USD, was auf eine positive Kursentwicklung von 50,25 Prozent hinweist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Southwest Airlines negativ bewertet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.