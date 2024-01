Southwest Airlines Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 2,53 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,1 % wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 30,02 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 28,48 USD notiert. Dies bedeutet einen Abstand von -5,13 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,02 USD, was einer Differenz von +9,45 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Southwest Airlines haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Southwest Airlines daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche um durchschnittlich 18,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -31,36 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 149,61 Prozent, wobei Southwest Airlines um 162,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.