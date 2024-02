Southwest Airlines Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Southwest Airlines beträgt das aktuelle KGV 24. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" haben im Durchschnitt ein KGV von 27. Southwest Airlines ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Southwest Airlines gegenüber dem Durchschnitt der Branche FluggeSchlechtschaften auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,53 % aus und liegt somit 2,5 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 5,03 %. Demnach wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Southwest Airlines-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 18,65 Punkten, was bedeutet, dass die Southwest Airlines-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Southwest Airlines überverkauft ist (Wert: 27,34), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Damit erhält Southwest Airlines eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Southwest Airlines in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 8,41 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -8,86 Prozent entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 244,53 Prozent im letzten Jahr. Southwest Airlines lag 244,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.