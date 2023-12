Southwest Airlines Aktie: Schlechte Nachrichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines beträgt 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,13 ein überbewerteter Wert ist. Dies entspricht einer Überbewertung von etwa 26 Prozent. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Southwest Airlines mit 3,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -2, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Southwest Airlines überwiegend negative Diskussionen geführt. Nur an zwei Tagen überwogen positive Themen, während an 12 Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Southwest Airlines bei 44,22 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,18 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf dieser Ebene.