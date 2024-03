Southwest Airlines Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Southwest Airlines notiert derzeit bei einem Kurs von 28,76 USD, was einem Abstand von -8,7 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -4,93 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Southwest Airlines überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines liegt bei 24, was im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" unter dem Durchschnitt (27,59) liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie der Southwest Airlines langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analystenbewertungen lagen 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" vor. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 37,75 USD, was einer Erwartung von 31,26 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".