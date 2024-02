Southwest Airlines Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analystenbewertung für Southwest Airlines sieht insgesamt neutral aus, basierend auf den Empfehlungen der Analysten in den letzten 12 Monaten. Es gibt 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie auch als neutral eingestuft, wobei 0 Analysten sie als gut, 1 als neutral und 0 als schlecht bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,75 USD, was einem potenziellen Anstieg von 16,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Southwest Airlines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,81 USD. Der letzte Schlusskurs von 32,49 USD weicht somit um +8,99 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +10,85 Prozent, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Southwest Airlines mit einer Rendite von -14,54 Prozent im letzten Jahr um 249,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 7,37 Prozent, wobei Southwest Airlines 21,91 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Southwest Airlines zeigt einen Wert von 20,59, was als gut eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 32,41 und wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie also eine positive Gesamtbewertung.