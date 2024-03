Southwest Airlines Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Dividendenpolitik der Southwest Airlines-Aktie wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 2,56 Prozent niedriger liegt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,53 Prozent, wobei diese in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance verzeichnete Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten eine negative Entwicklung von -0,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 7,96 Prozent, was einer Underperformance von -8,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 244,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Southwest Airlines-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den zurückliegenden Monat liegen 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen vor, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 9,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Southwest Airlines eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Southwest Airlines festgestellt werden, sodass die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Southwest Airlines in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.