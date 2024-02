Southwest Airlines Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Anlegerstimmung gegenüber Southwest Airlines war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Southwest Airlines daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung wies. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Southwest Airlines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Southwest Airlines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 2,32 Prozentpunkte (2,53 % gegenüber 4,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Southwest Airlines insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Innerhalb eines Monats liegen 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 37,75 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 25,08 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Southwest Airlines für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht beträgt der Kurs von Southwest Airlines derzeit 30,18 USD, was eine Abweichung von +5,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch +1,14 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung für Southwest Airlines.