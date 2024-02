Southwest Airlines Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Southwest Airlines verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,54 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 7,77 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -22,31 Prozent für Southwest Airlines entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 242,72 Prozent, wobei Southwest Airlines 257,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften", die im Durchschnitt ein KGV von 28 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Southwest Airlines festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Southwest Airlines daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung hinsichtlich der Aktienkurse von Southwest Airlines basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft. Daher kommt man zu dem Schluss, dass Southwest Airlines hinsichtlich der Stimmung positiv bewertet werden muss.