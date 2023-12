Southwest Airlines Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Southwest Airlines wird in verschiedenen Analysen bewertet, um eine umfassende Einschätzung zu erhalten. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 30,2 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 29,76 USD weicht davon um -1,46 Prozent ab, was als "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht gilt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 25,3 USD, was einer Abweichung von +17,63 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Hieraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie von Southwest Airlines somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine negative Stimmung und Einschätzungen zur Aktie. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten beiden Wochen tendieren zu einer negativen Bewertung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus lassen sich auch fünf Handelssignale ermitteln, die allesamt negativ ausfallen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" bezüglich der Anlegerstimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse stellt sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines als neutral dar, da es im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ähnlich bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen hingegen ein positives Bild. Die Diskussionsintensität im Internet ist hoch, und die Stimmungsänderung für Southwest Airlines bewertet sich positiv. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen und Bewertungen zur Aktie von Southwest Airlines unterschiedliche Einschätzungen zu, wobei die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild positiver ausfallen als die Anlegerstimmung und die Fundamentalanalyse.