Southwest Airlines Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken für Anleger überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit hat jedoch die Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Southwest Airlines zugenommen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Insbesondere wurde ein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer entsprechenden Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Southwest Airlines zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Dividendenrendite für Southwest Airlines beträgt 2,53 Prozent, was über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Southwest Airlines in den letzten 12 Monaten um 13,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors und sogar um 24,62 Prozent unter der Durchschnittsrendite der "Fluggesellschaften"-Branche. Daher fällt die Bewertung in dieser Kategorie ebenfalls "Schlecht" aus.