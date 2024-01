Southwest Airlines Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Bewertungen zu Southwest Airlines auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Southwest Airlines diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führten. Somit wird Southwest Airlines hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Southwest Airlines als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 33,69 liegt insgesamt 21 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Fluggesellschaften", der 27,82 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Southwest Airlines weder überkauft noch überverkauft sind. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "Neutral" Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Southwest Airlines als "Neutral" bewertet wird, basierend auf der Entfernung vom GD200. Jedoch wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Southwest Airlines, wobei die Stimmung und die fundamentale Analyse eher negativ ausfallen, während die technische Analyse ein gemischtes Bild zeigt.