Southwest Airlines Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwest Airlines liegt bei 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,44 für Fluggesellschaften liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um etwa 25 Prozent überbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Southwest Airlines daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Southwest Airlines derzeit bei 29,89 USD. Der Aktienkurs liegt bei 30,39 USD, was einem Abstand von +1,67 Prozent entspricht, und damit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 27,96 USD, was einer Differenz von +8,69 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Analysten bewerten die Aktie von Southwest Airlines auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lauteten 4 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 44 USD, was einer Erwartung von 44,78 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Southwest Airlines interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Southwest Airlines.