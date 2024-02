Southwest Airlines Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Southwest Airlines-Aktie wird von Analysten als neutral eingestuft. Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate sind 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. In den letzten Monatserhebungen wurde das Bild weiter bestätigt, mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 37,75 USD, was einen möglichen Anstieg um 9,29 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,54 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Southwest Airlines eine Rendite von 2,53 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,03 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Southwest Airlines diskutiert. Allerdings haben sich die Themen in den letzten ein, zwei Tagen zu überwiegend negativen Tendenzen verschoben, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen jedoch vorwiegend positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.