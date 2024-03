Southside Bancshares Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,78 liegt Southside Bancshares unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent). Im Vergleich dazu weist die Branche "Handelsbanken" einen Wert von 34,08 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Southside Bancshares in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine nur geringe Aktivität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Southside Bancshares im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Aktie damit 27,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0,71 Prozent, und Southside Bancshares liegt aktuell 20,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) als Bewertungsinstrument herangezogen werden. Der RSI für Southside Bancshares liegt bei 86,57, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das die Aktie als "Schlecht" bewertet.