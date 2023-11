Southside Bancshares Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Southside Bancshares verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,07 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -6,13 Prozent, was bedeutet, dass Southside Bancshares im Branchenvergleich um -10,93 Prozent unterperformt hat. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 2,19 Prozent, wobei Southside Bancshares um 19,26 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Southside Bancshares von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,01 Prozent und liegt damit 5329,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 5334,22). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik von Southside Bancshares daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Southside Bancshares mit 27,4 USD derzeit um -3,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -9,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.