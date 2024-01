Southgobi Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmung der Anleger bei Southgobi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einem insgesamt positiven Eindruck des Unternehmens führt.

Um festzustellen, ob die Aktie von Southgobi derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 21,46 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 24,88 eine Überverkaufssituation an. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine positive Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Southgobi über einen längeren Zeitraum lassen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung schließen. Insgesamt wird die Stimmung daher als "neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Southgobi derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 8,73 % liegt. Somit wird die Dividendenrendite als "schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine Überverkaufssituation laut RSI und eine niedrige Dividendenrendite für die Aktie von Southgobi.