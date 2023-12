Southgobi Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Southgobi. Die Stimmung in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dient, war neutral. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Southgobi daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv, und das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Southgobi gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Southgobi ergibt eine neutrale Bewertung, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Southgobi eine geringere Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch erzielt werden. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Southgobi in Bezug auf die Stimmung und den RSI, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird jedoch als schlecht bewertet.