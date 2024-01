Southgobi Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Southgobi-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Mit einem Durchschnitt von 1,11 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und einem aktuellen Schlusskurs von 4,26 HKD (+283,78 Prozent Unterschied), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,98 HKD liegt der letzte Schlusskurs um 115,15 Prozent höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Southgobi-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben jedoch weder stark positive noch stark negative Themen hervorgebracht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation bezüglich Southgobi zeigte in den letzten Wochen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Southgobi-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da sie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,6 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -8, was zu dieser Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.