Southernes Bancshares Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Auf der Grundlage des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis wird Southern States Bancshares analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 12,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Southern States Bancshares weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Southern States Bancshares-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 23,02 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,9 USD, was einem Unterschied von +12,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (23,87 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +8,5 Prozent ein positives Bild, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält die Southern States Bancshares-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat vorhanden war. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger weder mehr noch weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Southern States Bancshares-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 0 Kauf-, 1 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Southern States Bancshares vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Southern States Bancshares liegt bei 26 USD. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs sich um 0,39 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 25,9 USD notierte. Daher erhält die Aktie in diesem Zusammenhang ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Gesamteinstufung "Neutral".