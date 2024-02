Southernes Bancshares Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Southern States Bancshares ist neutral. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertung abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als neutral ein, während keine eine positive oder negative Bewertung abgaben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26 USD, was einer Erwartung von 3,59 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Southern States Bancshares haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Weder die Stimmung in den sozialen Medien noch die Anzahl der Beiträge zeigen auffällige Veränderungen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Southern States Bancshares liegt bei 52,97, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

In der technischen Analyse erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 23,77 USD, während der aktuelle Kurs bei 25,1 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +5,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Allerdings ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 27,27 USD eine negative Abweichung von -7,96 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Insgesamt ist die Einschätzung für Southern States Bancshares von den Analysten neutral, während auch das Sentiment und die technische Analyse auf eine neutrale Bewertung hindeuten.