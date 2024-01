Southern Silver Exploration Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Southern Silver Exploration hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15 Prozent verzeichnet, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche (-11,01 Prozent) liegt das Unternehmen mit 3,99 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare zu Southern Silver Exploration in den sozialen Medien neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,14 CAD der Southern Silver Exploration-Aktie mit -22,22 Prozent Abstand vom GD200 (0,18 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit 0,16 CAD einen Kurs auf, der ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -12,5 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Southern Silver Exploration in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.