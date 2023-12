Southern Silver Exploration Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Southern Silver Exploration in den sozialen Medien. Weder gab es eine Verschiebung zu übermäßig positiven noch zu negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Southern Silver Exploration nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Southern Silver Exploration-Aktie sind alle Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenbewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 0,54 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 237,5 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Southern Silver Exploration mit einer Rendite von -9,76 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -11,13 Prozent. Auch hier liegt Southern Silver Exploration mit 1,37 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Southern Silver Exploration von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.