Southern Silver Exploration Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Southern Silver Exploration hat sich im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des Materialien-Sektors im vergangenen Jahr um -9,76 Prozent entwickelt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -11,77 Prozent, wobei Southern Silver Exploration auch hier mit 2,02 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Southern Silver Exploration diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute als "Gut" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht für Southern Silver Exploration abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0,54 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,18 CAD einer möglichen Steigerung um 200 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz im Anleger-Sentiment gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Southern Silver Exploration-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.