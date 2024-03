Southern Silver Exploration Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Southern Silver Exploration. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 35,29 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Southern Silver Exploration auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,58 Prozent erzielt, was 1,76 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -20,82 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 1,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Southern Silver Exploration mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.