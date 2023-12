Southern Packaging Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Bei Southern Packaging hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz feststellen lassen. Das Stimmungsbild wird durch die Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien beeinflusst, die entweder positiv oder negativ ausfallen kann. Da es bei Southern Packaging keine auffälligen Änderungen gab, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Southern Packaging in dieser Hinsicht also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Southern Packaging liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 50 und führt somit auch zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Southern Packaging im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,43 Prozent erzielt, was mehr als 83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -11,92 Prozent hatte, liegt Southern Packaging mit 83,35 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Southern Packaging mit 0,6 SGD derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen liegt die Distanz zum GD200 bei +15,38 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.