Southern Missouri Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Southern Missouri war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft. Dies ergibt sich aus dem Anleger-Stimmungsbarometer, das insgesamt eine "neutral" Bewertung für Southern Missouri ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Southern Missouri als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 39,33, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,77 liegt, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southern Missouri bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 134,91 für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie von Southern Missouri unterbewertet und erhält daher eine "gute" Bewertung.

Die Dividendenrendite von Southern Missouri liegt derzeit bei 1,65%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,33% für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser Differenz von 136,68 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft.