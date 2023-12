Southern Michigan Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Southern Michigan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,75 USD liegt, was einem Unterschied von -11,62 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 16,08 USD, was einem Unterschied zum letzten Schlusskurs von -2,05 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Southern Michigan-Aktie beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 71,43 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Southern Michigan-Aktie mit 3,6 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 138,48 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Southern Michigan-Aktie liegt derzeit bei 6,04, was 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.