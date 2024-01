Southern ITS International Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Southern Its-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0459 USD liegt, was einer Abweichung von -23,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs um -8,2 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber der Aktie wider, wobei in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.