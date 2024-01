Southern ITS International Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Ares Strategic Mining":

Die Southern Its hat inzwischen einen Kurs von 0,045 USD erreicht, was -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Southern Its eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Southern Its ein Wert von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 45,43 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für den RSI25-Wert, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI damit als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer überwiegend negativen Stimmung und einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".