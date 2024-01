Southern ITS International Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Aktie von Southern Its wird nicht nur durch harte Faktoren wie Umsatz, Gewinn und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation.

Die Diskussionsintensität der Aktie hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von Southern Its daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Southern Its befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Southern Its derzeit 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage und 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 45,43, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 50. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der weichen und harten Faktoren eine eher negative Einschätzung der Aktie von Southern Its.