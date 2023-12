Southern ITS International Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Southern Its liegt bei 79,51, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 68,9 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Southern Its in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte über den analysierten Zeitraum von 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen über das Unternehmen überwiegend positiv. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Southern Its. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu Southern Its zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und insgesamt eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Southern Its-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,06 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0237 USD, was einem Unterschied von -60,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Southern Its-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik-Perspektive.