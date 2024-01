Southern First Bankshares Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Southern First Bancshares-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 16,07, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 19, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung für die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite der Southern First Bancshares-Aktie bei -17,79 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,04 Prozent, wobei die Southern First Bancshares mit 19,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Southern First Bancshares-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +33,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.