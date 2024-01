Southern First Bankshares Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Southern First Bancshares lag im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um -15,79 Prozent niedriger, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche betrug die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,74 Prozent, wobei Southern First Bancshares mit 17,53 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Southern First Bancshares mit 38 USD aktuell +20,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, +34,56 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Southern First Bancshares. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Die Dividendenrendite von Southern First Bancshares beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.