Southern First Bankshares Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Southern First Bancshares wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 6,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Southern First Bancshares überverkauft ist, mit einem Wert von 21,85, was der Aktie auch ein "Gut"-Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Southern First Bancshares in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Southern First Bancshares, was der Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung einbringt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Southern First Bancshares derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Southern First Bancshares-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 28,16 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,96 USD liegt, was einem Unterschied von +27,7 Prozent entspricht und der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (29,05 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+23,79 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Insgesamt erhält die Southern First Bancshares-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.