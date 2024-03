Southern First Bankshares Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Southern First Bancshares verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,65 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien in der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -3,13 Prozent, was einer Underperformance von -13,52 Prozent für Southern First Bancshares entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 4,75 Prozent, wobei Southern First Bancshares um 21,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Southern First Bancshares liegt bei 61,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Auch hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität lässt sich bei Southern First Bancshares über einen längeren Zeitraum eine Analyse vornehmen. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Southern First Bancshares in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In fundamentalen Daten betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 20,18 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 34. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.