Southern First Bankshares Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs von Southern First Bancshares verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,72 Prozent, was bedeutet, dass die Southern First Bancshares eine Underperformance von -33,05 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 11,09 Prozent im letzten Jahr, wobei die Southern First Bancshares um 42,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Southern First Bancshares neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 1,78, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 22,81 aufweist, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Southern First Bancshares diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Southern First Bancshares derzeit bei 28,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 37,1 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +31,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 30,38 USD, was einer Distanz von +22,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".