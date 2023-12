Southern Energy Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt, dass der RSI der Southern Energy bei 33,33 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 58, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität im Internet hat langfristig zu einer starken Aktivität in Bezug auf Southern Energy geführt, was als positives Signal eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung gegenüber Southern Energy. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Southern Energy-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,34 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,22 CAD, was einem Unterschied von -35,29 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie der Southern Energy.