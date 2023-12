Southern Cross Media Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung und das Kommunikationsniveau in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde bei Southern Cross Media eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Southern Cross Media eingestellt waren. Positive Diskussionen waren kaum vorhanden, während an manchen Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Nach dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Southern Cross Media als "Neutral" einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,1 und ein Wert für den RSI25 von 46,94, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,86 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,965 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +12,21 Prozent, während der GD50 bei 0,92 AUD liegt, was zu einer Gesamtnote als "Gut" führt.