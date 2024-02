Southern Cross Media Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Southern Cross Media-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,89 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,985 AUD liegt, was einer Abweichung von +10,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,99 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien häufen sich in den letzten Wochen die positiven Meinungen über Southern Cross Media. Auch die Diskussionen der letzten Tage drehen sich überwiegend um positive Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um einen Aktientitel verstärken oder verändern. Bei Southern Cross Media herrscht eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Southern Cross Media-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 66,67 und der RSI25 für 25 Tage bei 47,89, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.