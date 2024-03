Southern Cross Media Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Southern Cross Media liegt bei 60,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,42 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Southern Cross Media keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird maßgeblich durch die Meinungen in den sozialen Medien beeinflusst. Da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Southern Cross Media daher in diesem Punkt ein "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Southern Cross Media eingestellt waren. Es gab zehn positive und ein negatives Stimmungsbild, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Southern Cross Media mit 0,96 AUD nun -3,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,49 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.