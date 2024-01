Southern Cross Media Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Southern Cross Media hat in den letzten Tagen ein Kurs von 0.995 AUD erreicht, was 2,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +15,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Southern Cross Media hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung der Anleger gegenüber Southern Cross Media. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen positive und an insgesamt zehn Tagen neutrale Einstellungen der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Southern Cross Media, mit einem RSI7-Wert von 36 und einem RSI25-Wert von 52,33. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.